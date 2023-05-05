الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. بيزنطيو مصر يحتفلون بعيد القديسة إيريني

جان ماري شامي
جان ماري شامي

تحتفل الكنيسة البيزنطية المعروفة باسم كنيسة الروم الملكيين في مصر بذكرى القدّيسة المجيدة العظيمة في الشهيدات إيريني، والتي كانت ابنة ملك. عرفت الإيمان بالمسيح بواسطة القدّيس تيموثاوس تلميذ الرسول بولس. أقام الإمبراطور يوستينيانوس كنيسة فخمة في القسطنطينيّة على اسمها، ومعناه "سلام".

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت: إنّ اليهود، الذين شهدوا لفترة طويلة على معجزات الرّب يسوع المسيح وتلقّوا تعاليمه الإلهيّة، كانت لا تزال لديهم جرأة تقارب الوقاحة على طرح هذا السؤال عليه: "مَن أَنتَ؟" فماذا كان جواب المخلّص؟ " أَنَا هُوَ مَا أَقُولُهُ لَكُم مُنْذُ البَدء". أي إنّكم غير جديرين بسماع كلماتي، وبالأحرى فأنتم غير جديرين بأن أقول لكم مَن أنا. أنتم تسألون لمجّرد إيقاعي في التجربة ولا تبدون أيّ اهتمام لما أقوله لكم؛ لذا، يحقّ لي أن أدينكم وأن أعاقبكم لأنّ "لِي كَلامٌ كَثِيرٌ أَقُولُهُ فِيكُم وأَدِينُكُم". وكان قد قال في وقت سابق إنّه لا يحكم على أحد. 

لكن عبارة "لا أحكم" مختلفة عن عبارة " لِي كَلامٌ كَثِيرٌ أَقُولُهُ فِيكُم وأَدِينُكُم". العبارة الأولى تتعلّق بالحاضر، فيما تتضمّن العبارة الثانية كلمات نبويّة عن الدينونة الأخيرة. والحال هذه، سوف أكون صادقًا في حكمي، لأنّني أنا الحق بعينه وأنا ابن ذاك الذي هو صادق: "فالَّذي أَرْسَلَنِي صَادِق": إنّ الآب صادق، لا من خلال المشاركة في الحقيقة، بل من خلال ولادته لها.

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