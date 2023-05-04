الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: كلمة الرئيس السيسى أقوى رد على المشككين فى خروج نتائج الحوار الوطنى للنور

النائبة إيناس عبدالحليم
النائبة إيناس عبدالحليم

أكدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، عكست حرصه على التجاوب مع كل نتائجه وتحويلها لواقع، مشيرة إلى أنها أكدت قناعة راسخة بأن الحوار هو السبيل لمواجهة التحديات الحالية، ودعوته للجميع بإتمام هذه التجربة الوطنية باقتحام كل المشكلات والقضايا، والممارسة السياسية الفاعلة خلال الجلسات، بقوله إن الاختلاف في الرأي، لا يفسد للوطن قضية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن قيمة الحوار الوطني تتمثل في مخرجاته، وأهميته ومجابهة التحديات، حيث إن الحوار الوطني سيكون شاملا وفعّالا يتسع لجميع وجهات النظر دون وجود أي خطوط حمراء خلال المناقشات، حيث يضم كل مكونات المجتمع، وجميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والمجتمع المدني وكل الفئات التي حرصت على المشاركة.

وأضافت الدكتورة إيناس عبدالحليم، أن الحوار يعتبر فرصة تاريخية حقيقية لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، مما يؤكد رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي حقيقي.

وأضافت أن القرارات التي سوف تصدر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، تعتبر "خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية"، لأننا أمام تجربة فريدة تتوافر فيها كل معايير النجاح، خاصة أن المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار، مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية".

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