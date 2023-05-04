محدش عارفها.. تعميم نشرة بصور جثة فتاة سقطت من أعلى عقار بالسيدة زينب

تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة أسفل عقار بمنطقة السيدة زينب بعدما أشارت التحريات إلى سقوطها من أعلى العقار في ظروف غامضة.

وشكلت مباحث القاهرة فريق بحث لتحديد هوية المتوفاة، حيث لم يعثر بحوزتها على أي أوراق تكشف عن هويتها وبإخطار النيابة العامة قررت نقلها إلى مشرحة زينهم وتصويرها لتعميم نشرة بصورها على أقسام الشرطة بالجمهورية في حالة إبلاغ أحد عن تغيب فتاة تحمل ذات المواصفات.

وقررت النيابة العامة سحب عينة DNA من جثة الفتاة لمضاهاتها بمن يتعرف عليها من اصحاب بلاغات التغيب.

كان مأمور قسم شرطة السيدة زينب، تلقى بلاغاً من الأهالي بسقوط فتاة من أعلى عقار بدائرة قسم الشرطة ووفاتها في الحال، وبالانتقال، تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لشابة في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، ونزيف خارجي.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هويتها.

كما انتدبت النيابة العامة رجال الأدلة الجنائية، لأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأحوال المدنية في محاولة لكشف هويتها، كما طلبت تصوير الجثة، ونشر الصور على أقسام الشرطة المختلفة، في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام من العاملين بها والمواطنين.