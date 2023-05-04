بينها ليستر سيتي وإيفرتون.. أندية مهددة بالهبوط في الدوري الإنجليزي

اشتعلت المنافسة بين الأندية الإنجليزية، من أجل البقاء في دوري الأضواء بالبريميرليج، وذلك قبل أربع جولات على نهاية المسابقة للموسم الحالي 2022-2023.

ويُعد فريق ساوثهامبتون أكثر فريق مُهدد بالهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، بعدما قدم أداءً متواضعًا في الموسم الحالي.

أندية مهددة بالهبوط في الدوري الإنجليزي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أبرز الأندية المُهددة بالهبوط في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

1- ساوثهامبتون

يتواجد فريق ساوثهامبتون حاليًا في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، من 34 مباراة حتى الآن، ويحتاج إلى إيقاف نزيف النقاط في المباريات المقبلة.

وينتظر فريق ساوثهامبتون مواجهة كل من: فولهام وليفربول على ملعبه، ومواجهة نوتينجهام فورست وبرايتون خارج أرضه.

2- إيفرتون

يتواجد فريق إيفرتون حاليًا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، من 34 مباراة حتى الآن.

وينتظر فريق إيفرتون مواجهة كل من: مانشستر سيتي وبورنموث على ملعبه، ومواجهة برايتون وولفرهامبتون خارج أرضه.

وفي حال استمرار النتائج السيئة، فإن فريق إيفرتون سيهبط لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه في النسخة الحديثة من الدوري الإنجليزي.

3- نوتينجهام فورست

يتواجد فريق نوتينجهام فورست حاليًا في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، من 34 مباراة حتى الآن.

وينتظر فريق نوتينجهام فورست مواجهة كل من: ساوثهامبتون وأرسنال على ملعبه، ومواجهة تشيلسي وكريستال بالاس خارج أرضه.

وبالتالي يأمل في حصد 7 نقاط على الأقل مثلما فعل في مباريات الدور الأول، من أجل ضمان البقاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

4- ليدز يونايتد

يتواجد فريق ليدز يونايتد حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، من 34 مباراة حتى الآن.

وينتظر فريق ليدز يونايتد مواجهة كل من: نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير على ملعبه، ومواجهة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد خارج أرضه.

5- ليستر سيتي

يتواجد فريق ليستر سيتي حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، من 34 مباراة حتى الآن.

وينتظر فريق ليستر سيتي مواجهة كل من: ليفربول ووست هام يونايتد على ملعبه، ومواجهة فولهام ونيوكاسل يونايتد خارج أرضه.