الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى العثور على جثة رضيع فى شارع الهرم بالجيزة

رضيع
رضيع

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ الكاميرات لحل لغز العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقاة في الشارع بمنطقة الهرم، كما أمرت بتشريح الجثة للتعرف على ملابسات الحادث.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل ملقاة في الشارع بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقاة في الشارع بمنطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

 تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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