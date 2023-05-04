مراسل "القاهرة الإخبارية": "الدعم السريع" تمارس أبشع الممارسات ضد السودانيين

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن قوات الدعم السريع تمارس أبشع الممارسات ضد السودانيين، وتعمل على إعاقة الحياة في البلاد.

وفيما يخص موقف الجيش السوداني وتعامله مع الأزمة الراهنة، أشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الجيش السوداني دائما في بياناته يرسل رسائل مباشرة للمواطنين للالتزام بالبقاء في منازلهم خوفا من تجدد الاشتباكات في أي وقت، خاصة أن الاضطرابات لا تزال مستمرة في مواقع مختلفة.

ولفت إلى أن الجيش لا يتعامل بالقوة مع المواطنين، رغم وجود متسللين بينهم من ميليشيا الدعم السريع، موضحاً أن قوات الجيش تسير نحو خطط وتتعامل باحترافية شديدة مع المدنيين الذين يقطنون في الأحياء الملتهبة.

وأوضح أن قوات الجيش السوداني، قادرة على حسم أزمة المتسللين بين المدنيين، لكنهم يراعون الكثافة السكانية في الخرطوم، خوفاً من تكبيد خسائر كبيرة من أرواح المواطنين الأبرياء.

ونوه بأن المواطنين يأملون في أن تقف هذه الحرب باعتبارهم هم الضحايا والمتضرر الأول في هذه المواجهات، خاصة أن حياتهم توقفت، فضلاً عن المراكز التجارية أصبحت شبه مغلقة، موضحاً أن أصبح الموظفون لا يعملون بسبب الأحداث الجارية، وأيضاً تم إغلاق المدارس والمراكز التجارية.