تنفيذ 98 تعديًا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، خاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور فى مهدها.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 98 قرار إزالة بنطاق 11 مركزا على مساحة 17864 م2 على أراضي أملاك الدولة.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت بلبع أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.