وزارة السياحة تختتم مشاركتها فى سوق السفر العربية 2023 بدبى

اختتمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم، مشاركتها في فعاليات الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 (ATM) الذي عُقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 حتى 4 مايو الجاري.

وشاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة في الجلسة الحوارية التي أُقيمت على هامش الملتقى تحت عنوان "Sustainability Hub"، بحضور إدموند بارتليت وزير السياحة في دولة جامايكا، والدكتورة مينيا شاتيرجي المدير التنفيذي لمختبرات الاستدامة، والسيد جابريل سدر نائب الرئيس للتنمية العالمية- الوجهات الدولية.

واستعرضت نائب الوزير المقومات السياحية الفريدة والمتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال السياحة المستدامة، كما استعرضت تجربة مصر خلال استضافتها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop 27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، معربة عن تمنياتها بنجاح المؤتمر في دورته القادمة "COP 28" التي ستُقام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما واصلت نائب الوزير خلال أيام الملتقى لقاءاتها الرسمية، حيث التقت وزير السياحة بدولة جاميكا وممثلي وزارة السياحة بدولة سوريا، حيث ألقت الضوء على التيسيرات والتسهيلات الجديدة التي تقدمها مصر في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة، وذلك لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

كما استكملت لقاءاتها المهنية التي تعقدها مع المتخصصين في مجال السياحة وممثلي شركات الطيران بهدف تشجيع التعاون المشترك لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر ولا سيما من السوق العربية.

وخلال فعاليات الملتقى، شارك الأستاذ عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان “الاستثمار السياحي في منطقة الشرق الأوسط”، حيث دارت المناقشات حول جهود الدول في جذب مزيد من الاستثمارات، كما واصل لقاءاته مع عدد من ممثلي بعض شركات الدعاية والتسويق ومنظمي الرحلات من الأسواق المختلفة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المختلفة لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما عقدت نائب الوزير والرئيس التنفيذي للهيئة عدة لقاءات إعلامية مع عدد من القنوات التليفزيونية والصحف العربية والأجنبية.

وفي ختام فعاليات الملتقى أثنى العارضون المشاركون بالجناح المصري على الإقبال الكبير الذي شهده الملتقى وكذلك على التنظيم.

جدير بالذكر أن الجناح المصري المشارك في الملتقى افتتحه غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبلغ مساحة الجناح المصري ٦١٢ م٢ الذي تم تصميمه علي غرار تصميم المتحف المصري الكبير، ويشارك به ٥٤ عارضا من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران وشركة Air Cairo وشركة نسمة للطيران.