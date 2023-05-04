الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف حقيقة طرد سيدة من منزلها بزعم وجود آثار بالزيتون

الأمن
الأمن

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله من تضرر إحدى السيدات من ابن عمتها لقيامه بطردها من منزلها والاستيلاء عليه وتهديدها ونجلها بالقتل لإجبارهما على تركه وكذا الادعاء بوجود آثار أسفل المنزل بالقاهرة.

 بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18-4-2023 تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (ابن عمتها وزوجته) لقيامهما بمنعها من دخول الشقة محل سكنها بسبب خلافات عائلية حول الميراث، وبالانتقال للعقار محل الشكوى تبين أن المشكو فى حقها قامت بشراء الشقة المشار إليها من زوجها عقب قيامه بشراء العقار محل البلاغ، وباستكمال الفحص تبين أن العقار ملك المشكو في حقه عدا الشقة محل الشكوى، كما تبين عدم وجود أعمال حفر بالمنزل.

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