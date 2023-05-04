الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمة بسرقة كبار السن بأسلوب المغافلة في القاهرة

جريدة الدستور

نجحت جهود وزارة الداخلية في ضبط سيدة بالقاهرة لقيامهما بسرقة السيدات كبار السن، بأسلوبي انتحال الصفة والمغافلة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من إحدى السيدات غير معلومة لديها، حضرت إليها بمسكنها وقامت بإيهامها أنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية وتقوم على دراسة حالة كبار السن لصرف معاش حكومى إلا إنها فوجئت بمغافلتها والاستيلاء منها على كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنها، ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوبى (انتحال الصفة والمغافلة) وأقرت بتصريف المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مشغولات ذهبية - مقيم بالجيزة)، تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على كل المسروقات وكذا كمية من المشغولات الذهبية وأقر بتحصله عليها من المتهمة المذكورة.

وبمواجهته، اعترف بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، كما اعترفت المتهمة بمزاولتها نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن من خلال استهداف السيدات كبار السن وإيهامهن بأنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية والاستيلاء على ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وأن المضبوطات حيازة المتهم المذكور من متحصلات عدد (8) وقائع سرقة أخرى.

وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، كما اعترف المذكور  بتصرفه في عدد من المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموها بالسرقة.

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