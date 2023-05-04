إصابة شخص إثر حادث تصادم في منشأة القناطر

أُصيب شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي ومركبة "توك توك" أعلى طريق منشأة القناطر- نكلا أمام منطقه الشون، وتم نقل المصاب إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، والتحفظ على السائقين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في منشأة القناطر بوجود مصادمة ومصاب، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبيّن تصادم سيارة ملاكي، ومركبة "توك توك"، وأسفر الحادث عن إصابة شخص، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.