الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى حريق بطريق أسيوط الزراعى بالجيزة

حريق
حريق

أُصيب شخصان إثر حريق اشتعل بمخلفات بمنطقة أطفيح في الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بمدخل مدينة أطفيح، بطريق مصر أسيوط الزراعي.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبيّن أن الحريق اشتعل بمخلفات، وأسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى مستشفى أطفيح المركزي.

وتمت محاصرة الحريق وإخماده، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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