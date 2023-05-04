ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بعملات أجنبية مقلدة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالعملات المقلدة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة القسم) حال استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات أجنبية مقلدة" – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للعملات المالية المُقلدة بقصد النصب على المواطنين راغبي شراء العملة الأجنبية بالاشتراك مع (شخصان، مقيمان بمحافظة القاهرة)، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان السابق ضبطهما أيداها، واعترفا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين من راغبي شراء النقد الأجنبي، وأقرا بتحصلهما على العملات المُقلدة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبط الأخير وبحوزته (هاتف محمول)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود محادثات على تطبيقى "واتس آب، ماسنجر" تؤكد نشاطه الإجرامي.