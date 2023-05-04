ضبط متهمين بسرقة المساكن في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول خاص بأحد الأشخاص بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهته، اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بارتكابه واقعتى سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط (الهواتف المحمولة المستولى عليهم) بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموه بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط ( شخصين – لهما معلومات جنائية ) لتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المغافلة"، وأنهما وراء ارتكاب واقعتيّ سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.