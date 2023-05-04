موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب: انضممت لحزب العمال.. والمطرب عامل في الأساس

تحدث موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عن انضمامه لحزب العمال، في حوار أجرته معه مجلة الكواكب.

وقال محمد عبدالوهاب، في الحوار: “لم الدهشة، إنني من مؤسسي حزب العمال، وعواطفي وقلبي وموسيقاي كلها مكرسة لخدمة العمال، إنهم عملائي، فكيف لا أكون واحدًا منهم؟”.

وأضاف: “المطرب عامل، ما من شك في هذا، وإذا كانت الأوضاع الحالية قد جعلت منه رئيسا أو صاحب عمل فهو ذو شخصية مزدوجة، هو عامل لأنه يكسب قوت يومه من عمله الفني كمطرب، وهو في الوقت نفسه صاحب عمل لأن الأذاة مثلا أو صاحب الفرح يتعاقد معه هو نيابة عن نفسه وعن أفراد فرقته”.

وأكمل: "أعتقد أنه سيجئ اليوم الذي يستطيع فيه صاحب الفرح أو الإذاعة التعاقد مع المطرب فقط لقاء واجبه، وأيضًا التعاقد مع كل موسيقي في لافرقة على حدة، وهذا عندما تتقدم الموسيقى فن الغناء والطرب، ولم نذهب بعيدا وقد كانت مهنة الطب مثلا كالغناء الآن فكنت أرى الطبيب يعلن أنه طبيب وجراح ومولد، أما اليوم بعد أن تقدم الطب أصبح هناك الجراح فقط والمولد فقط وطبيب البطن فقط.

ويواصل: “أنا إذا عامل، أعمل لأعيش، وأموالي التي جمعتها من فني وسهر الليالي لم أرثهاها من أبي، أنا عامل عريق في مهنته”.