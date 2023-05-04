المبادرات الرئاسية تفحص أكثر من 54 ألف مواطن فى سوهاج أبريل الماضى

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن فحص أكثر من 54 ألف مواطن ضمن "5" مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر أبريل.

وقال النجار إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدا أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كل المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الـ5 مبادرات شملت:

أولاً: مبادرتى (صحة المرأة) و(صحة الأم والجنين)، وتأتي مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية، حيث تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

مبادرة (صحة الأم والجنين): التى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين، كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف، وأيضاً خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات، وكذلك خدمات قياس الطول والوزن، بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B، وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

حيث تم فحص أكثر من 37 ألف سيدة خلال المبادرتين، وذلك في أبريل 2023.

ثانيًا: مبادرة (السمعيات)، التى تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصاً على صحة الطفل المصري والتي تم بها فحص ما يقرب من 8 آلاف طفل وذلك خلال شهر أبريل لعام 2023، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.



ثالثاً: مبادرة (الاعتلال الكلوى) التى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتى تم من خلالها فحص أكثر من 8 آلاف و400 مواطن خلال شهر أبريل 2023، حيث تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

رابعاً: مبادرة (كبار السن، ٦٥ سنه وما فوق)، والتى تم فحص أكثر من 700 مواطن من خلالها، وذلك بأربع مراكز كمرحلة أولى وهى (سوهاج، إخميم، جهينة، طهطا)، التى تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية، حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي. ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.