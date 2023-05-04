الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": الهدوء يخيم على أم درمان بالسودان.. والطائرات للاستكشاف فقط

جريدة الدستور

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الهدوء يسود الأوضاع في ولاية أم درمان السودانية، مع عودة فتح المحال والأسواق للعمل مرة أخرى.

وكشف مراسل القناة عن توقف حركة تحليق الطيران في سماء أم درمان منذ ساعة تقريباً، لافتاً إلى أن المدينة لم تشهد أي اشتباكات اليوم الخميس لا في محيط الإذاعة السودانية أو شارع العارضة.

وأكد مراسل القناة أن المدينة لم تشهد أي قذف من جانب الطائرات، بل كانت تحلق للاستطلاع فقط لاستكشاف إذا ما كان هناك دعم عسكري قادم لإسناد قوات الدعم السريع من عدمه.

وعن حقيقة الاشتباكات بجانب مبنى الإذاعة، قال مراسل القناة: “أم درمان الآن تعيش في وضع مستقر تماما، بعد اشتباكات، أمس، في محيط الإذاعة والتليفزيون في منطقة شارع العارضة”.

وعلى الصعيد الميداني، كشف مراسل القناة عن عودة حركة البيع والشراء داخل المحال التجارية، بشكل ملحوظ، وأيضاً اللافت هو انخفاض أسعار عدد من السلع الغذائية.

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