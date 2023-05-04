الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عمليات التنمية المحلية: لا تلاعب في تعريفة المواصلات الجديدة بالمحافظات

عمليات التنمية المحلية
عمليات التنمية المحلية تتابع تطبيق التعريفة الجديدة

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، منذ قليل، مع المحافظين القرارات الخاصة بتحديد وإعلان أسعار تعريفة المواصلات الجديدة  لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية للمحافظات عقب قرار زيادة أسعار السولار الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول أمس الأربعاء حيث أعلنت عن زيادة أسعار السولار بمقدار جنيه واحد للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.

متابعة تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة 

وأشار آمنة، إلى قيام جميع المحافظات بعقد اجتماعات موسعة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتحديد أسعار تعريفة المواصلات الجديدة بحضور جميع الجهات المعنية من إدارات الموقف والمرور ومباحث المرور والتموين و الأزمات، مشيراً إلى أن المحافظات قامت على الفور بتشكيل لجان لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظات للخطوط الطويلة والداخلية، حيث تم اعتمادها وصدور قرارات بها من المحافظين.

تكثيف الحملات على سيارات نقل الركاب

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظات والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، كما وجه الوزير بأن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظات.

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محافظ كفر الشيخ يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

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محافظ أسوان يعلن تعريفة الركوب الجديدة

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محافظة القاهرة تعلن تعريفة الركوب الجديدة

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بني سويف تخصص خطوط ساخنة للإبلاغ عن شكاوى تعريفة الركوب

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تعريفة الركوب سيارات الأجرة الداخلية وبين المحافظات من وإلى الغردقة

كما وجه اللواء هشام آمنة بتكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع الإدارات المعنية  لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي السياق ذاته تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية  غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تطورات الوضع في المحافظات، واطمأن وزير التنمية المحلية على الموقف في عدد من المحافظات عبر الإتصال بعدد من غرف العمليات وإدارة الأزمات، حيث أشار الجميع إلى هدوء واستقرار الوضع في جميع المحافظات ومواقف السيارات ومحطات الوقود.

فتح غرف عمليات الأزمات بالمحافظات

وأكد  آمنة على أهمية استمرار فتح غرف العمليات والأزمات بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة وتفعيل الخطوط الساخنة وخدمات تلقى الشكاوى من المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحد من تلك الممارسات غير القانونية ، مشيرا إلى استمرار المتابعة حتى الأسبوع القادم والتعامل مع أي مشكلات أو شكاوى من المواطنين والتواصل مع المحافظات لحلها.

من جانبه، نظم عدد من المحافظين، عدة جولات صباح اليوم على المواقف، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، بجانب إعلان اللاصقات الجديدة ووضعها على المواقف، لمنع أي تلاعب.

وجاءت جولات المحافظين، لضبط العمل، مهددين بضرورة تطبيق القانون بحسم على السائقين في حالة عدم الالتزام بالتعريفة الجديدة، بجانب تخصيص أرقام خطوط ساخنة للإبلاغ عن المخالفات.

وأعلن المحافظين، عن التعريفات الجديدة في مختلف خطوط محافظاتهم، لتوعية المواطنين، ومنع استغلالهم.

تعريفة المواصلات الجديدة تعريفة المواصلات أسعار السولار زيادة اسعار السولار التنمية المحلية سيارات الأجرة

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