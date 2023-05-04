"المارونية" تحتفل بالقديسة مونيكا المعترفة.. تعرف عليها

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى القدّيسة مونيكا المعترفة، وولدت هذه القدّيسة سنة 331 قرب مدينة قرطاجة، من أسرة شريفة مسيحيّة، زوّجها أبوها من شابّ وثنيّ اسمه ترسيسيوس، فظّ الطباع، أساء معاملتها، فأخلصت له وخدمته بكلّ محبّة وتضحية ووداعة، فاهتدى إلى الإيمان بفضل صلواتها، رزقت ثلاثة أولاد بينهم القدّيس أوغسطينس الذي مال إلى بدعة المانويّة، واهتدى إلى الإيمان بعد فترة طويلة، بفضل تضرّعها إلى الله باكية خطايا ابنها، مضت مع ابنها إلى ميلانو حيث التقت بالقدّيس أمبروسيوس أسقف ميلانو، ثمّ عرَّجت في طريق العودة مع ابنها، إلى بلدته في ليبيا، فماتت في الطريق بين يديه في أوستيا، مزوّدة بالأسرار الإلهيّة، سنة 387.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: “صعدَ الرّب يسوع المسيح إلى المركب أليس هو مَن كشفَ قعر البحر بعد أن شقّ المياه، لكي يتمكّنَ شعب إسرائيل من العبور إلى يابسةٍ كما لو كان يعبر وادٍ؟ أليس هو مَن جعل أمواج البحر أرضًا صلبةً تحت أقدام بطرس، لتُشكِّلَ المياه دربًا صلبًا وأمينًا لخطواته؟”.

“صعدَ إلى المركب: لكي يَعبرَ الرّب يسوع المسيح بحرَ هذا العالم حتّى نهاية الأزمنة، صعدَ في مركب كنيسته ليقودَ المؤمنين به حتّى موطن السماء في رحلة هادئة، وليَجعلَ الذين يشاركونَهُ بشريّتَه مواطنين في ملكوته، طبعًا، لا يحتاجُ الرّب يسوع المسيح إلى المركب، لكنّ المركب يحتاجُ إليه، فبدون هذا القبطان السماويّ، لن يتمكّن مركب الكنيسة المُتخبِّط وسط الأمواج من الوصول إلى الميناء”.