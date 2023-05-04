أبوه مدفعش الفدية.. سقوط مختطف طفل مدينة نصر بعد قتله ودفنه أعلى سطح عقار

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه باختطاف طفل وقتله لمساومة والده بالقاهرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله 11سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا) باستهدافه بمسكنه تبين عدم تواجده وهروبه لبلدته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوان أليف "كلب" للاعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة - خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه - وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال المتواجدة أعلى سطح العقار.

بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة عُثر على جثة المجني عليه.