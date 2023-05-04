الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بحوزتهم مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه في الزاوية الحمراء

جريدة الدستور

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين وإحدى السيدات - لإثنين منهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس "معبئة ومعدة للبيع" - 200 قرص من عقار "الباركينول" المخدر - مبلغ مالى– عدد من الأدوات المستخدمة فى تعبئة المواد المخدرة).

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (560,000 ألف جنيه).

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