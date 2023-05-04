تشكيل الأهلى وبيراميدز المتوقع فى مباراة السوبر المصري والقنوات الناقلة وأسماء المعلقين

تشكيل الأهلى وبيراميدز المتوقع فى السوبر وموعد المباراة والقنوات الناقلة وأسماء المعلقين، هو ما تبحث عنه جماهير الأهلى خلال الساعات القادمة، فى ظل الأهمية الكبيرة التى تحظى بها مباراة المارد الأحمر مع بيراميدز.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المصرى بالإمارات

يلتقى الاهلى مع بيراميدز الذى شارك بديلا للزمالك فى مباراة السوبر التى تحمل الرقم 20 فى تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 5ـ5ـ2023، على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبى.

ويشارك الأهلى فى السوبر بوصفه بطلا لكأس مصر، فيما يشارك الفريق السماوى فى المباراة بوصفه صاحب المركز الثانى فى نسخة الدورى الأخيرة، وذلك بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بيراميدز لإضافة البطولة رقم 13 فى تاريخ مشاركاته فى السوبر، والبطولة الثالثة له هذا الموسم بعد سوبر الموسم قبل الماضى وبطولة كأس مصر عن الموسم الماضى، فيما يبحث بيراميدز عن تحقيق الفوز والتتويج بأول القاب الفريق عبر تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر وأسماء المعلقين

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى بطولة كأس مصر عبر قناة أون تايم سبورتس أتش دى 1 ويعلق على المباراة مدحت شلبي، فيما يتولى محمد البوشي التعليق على القناة الصوتية الثانية، بالإضافة إلى أمير محروس عبر أون تايم سبورتس اتش دى 2.

كما تنقل مجموعة قنوات أبوظبى الرياضة المفتوحة المباراة عبر أبوظبي الرياضية المفتوحة 1 ويعلق على المباراة عامر عبدالله، فيما يعلق عصام عبده على المباراة من خلال قناة أبوظبى 2.

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة بيراميدز فى السوبر

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولى ومحمد هانى فى الدفاع

أليو ديانج وحمدى فتحى ومروان عطية فى وسط الملعب

بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا فى الهجوم.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الاهلى فى السوبر

أحمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد الشيبى وعلى جبر وأحمد سامى ومحمد حمدى فى الدفاع

أحمد توفيق وليد الكرتى وابراهيما توريه فى وسط الملعب

رمضان صبحى ومصطفى فتحى وفخرالدين بن يوسف فى الهجوم.

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