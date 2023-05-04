مصرع شقيقتين في انقلاب سيارة بالشرقية

لقيت شقيقتان مصرعهما بقرية الحاجر التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إثر الحادث الذى وقع مساء أمس بطريق 36 الحربى نطاق الصالحية الجديدة، وأسفر عن مصرعهما وإصابة 14 آخرين من عمال اليومية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة نصف نقل عمال بطريق 36 الحربى أمام محطة الغربلة اتجاه القصاصين.

الحادث أسفر عن مصرع : فاطمة عبد الحميد حسن محسن" 40 عاما وشقيقتها "صباح" 45 عاما مقيمين قرية الحاجر مركز فاقوس، وإصابة 14 آخرين ما بين سيدات ورجال بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفيات التل الكبير والإسماعيلية والتحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية الجديدة. لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتبين من التحريات ان المتوفيتين تعملان فى جمع الطماطم بمزارع مدينة الصالحية الجديدة سعيا على أكل عيشهما لمساعدة أسرهما، وأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.