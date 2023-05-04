رؤساء مراكز المنيا يتابعون الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة

كثف رؤساء الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جولاتهم لمتابعة تطبيق تعريفه الركوب الجديدة، للتأكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة وتنفيذا لتعليمات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، وانتظام حركة المواقف والسيارات، عقب صدور قرار زيادة تعريفة المواصلات لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية بنطاق المحافظة والخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى، وكذلك تعريفة ركوب السرفيس وسيارات التاكسي.

وأجرى اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، جولة تفقدية بعدد من مواقف السيارات، لمتابعة تطبيق تعريفه الركوب الجديدة، للتأكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة وتنفيذا لتعليمات اللواء الوزير أسامه القاضى محافظ المنيا، حيثُ تفقد مواقف السيارات ( ملوى ـ المنيا، ملوى ـ أبوقرقاص، الروضة ـ ملوى، البياضية ـ ملوى، الأشمونين ـ ملوى، نواى ـ ملوى، السواهجة ـ ملوى، تونا الجبل ـ ملوى)، بهدف متابعة تطبيق تعريفه الركوب وضبط أي مخالفة ومنع التلاعب فى التعريفة حفاظا على حقوق المواطنين.

وأكد رئيس المدينة أنه تم تكليف نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة على جميع مواقف السيارات، للتأكد من مدى الالتزام فى تطبيق تعريفة الركوب الجديدة مع وضع استيكرات بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات.

كما أجرى تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، جولة تفقدية رافقه خلالها عصام الطوبجى مدير إدارة التموين، تفقد خلالها عددًا من محطات الوقود بمركز ابوقرقاص لتوافر كميات الوقود بعد زيادة أسعار السولار الى ٨.٢٥ للتر.

ووجَّه رئيس المركز خلال جولته بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود، للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية، أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وأكد رئيس المركز أنّ غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، ستتابع بشكل مستمر على مدار اليوم مع غرف العمليات بالوحدات القروية.

وكانت محافظة المنيا قد أعلنت تعريفة المواصلات الجديدة بمراكز المحافظة، وذلك لسيارات الأجرة التي تعمل علي الخطوط الداخلية بنطاق المحافظة، والخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى وكذلك تعريفة ركوب السرفيس وسيارات التاكسي، بعد قرار رفع زيادة سعر السولار بمقدار جنيه في اللتر، حيث تراوحت الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب خاصة في المواصلات الداخلية لسيارات الأجرة (السرفيس والميكروباصات والأتوبيسات) ما بين 25 إلى 50 قرشا.

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