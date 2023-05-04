الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الحفل الفني لمباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز في الإمارات

تامر
تامر

وصل النجم تامر حسني منذ قليل إلى الإمارات العربية الشقيقة، وذلك لإحياء حفل غنائي على هامش مباراة كأس السوبر المصري الذي يقام بين الأهلي وبيراميدز بالإمارات، وذلك غدًا الجمعة في تمام الساعة 8 ونصف مساء.

تفاصيل حفل مباراة السوبر المصري

ويحضر تامر للحفل عمل غنائي خاص بالمباراة، حيث سيقوم مساء اليوم الخميس بعمل البروفات النهائية للأغنية، برفقة فرقة استعراضية، ستشاركه الفقرة المخصصة للحفل قبل انطلاق فعاليات المباراة.

وكان أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، منذ أيام أن الفنان تامر حسني سيحيي حفلا غنائيا على هامش مباراة السوبر المصري التي ستجمع الأهلي وبيراميدز على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وكتب الحساب الرسمي لمجلس أبوظبي الرياضي، عبر تويتر: "جماهير كأس السوبر المصري على موعد مع الحفل الذي يحييه الفنان تامر حسني.. كونوا على الموعد..! استاد محمد بن زايد.. الجمعة 5 مايو 2023".

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وكان طرح النجم تامر حسنى، مؤخراً، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالاً بالشهر الكريم ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المصري

ومن المقرر أن تبث قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المصري، إلى جانب قنوات أبوظبي الرياضية.

واعتذر الزمالك عن المشاركة في البطولة بسبب قرار اتحاد الكرة تأجيل حسم العقوبات ضد اللاعب محمود كهربا إلى ما بعد المباراة رغم صدور قرار من لجنة الانضباط بإيقافه.

وكان الفنان تامر حسني انفصل مؤخرا عن زوجته بسمة بوسيل بعد زواج دام 12 عاما، وأعلنت بسمة انفصالهما عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث كتبت: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب". 

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