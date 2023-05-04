"التموين" تطرح زيت الطعام على البطاقات بـ30 جنيهًا للعبوة 800 جرام

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح زيت الطعام حاليا بسعر 30 جنيها للعبوة زنة 800 جرام على البطاقات، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

كانت قد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف سلع شهر مايو الجاري لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية عبر 40 ألف منفذ من مجمعات استهلاكية وبدالين ومنافذ جمعيتي, بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية لصالح 36 ميلون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم توفير 31 سلعة.

وأكد الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطنون بالمنافذ، مشيراً إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة والمصرية) بمتابعة توافر السلع بالمنافذ بصورة مستمرة.

وأشار المصيلحي إلى أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر.

وشدد المصيلحي على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب الدخول الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

وكشف الوزير أن الأوضاع الحالية ومعدلات التضخم المرتفعة تدفع الوزارة إلى تحريك أسعار السلع التموينية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أسعار السلع لم يتم تحريكها منذ ديسمبر الماضي، من أجل استمرار توفير السلع، منوها إلى أن هذه السلع التى تم رفع سعرها تتضمن السكر والزيت والأرز والجبن.

وأوضح الوزير أن تحريك أسعار سلع البطاقات التموينية يهدف إلي توافر السلع وإتاحتها في السوق والقضاء على الخلل السعري.

وأكد أن وجود فروق سعرية بين سلع بطاقة التموين المدعمة والحرة بالمنافذ يخلق مشاكل في توفير السلع، مؤكدا أن الوزارة توفر31 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية، وتشمل السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة، الخل، والدقيق، التونة، المربى، وكذلك العدس والفول.