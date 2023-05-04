الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس للالتزام بالتعريفة الجديدة

حملات مرورية
حملات مرورية

تشن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة على مواقف السرفيس والميكروباص بالقاهرة والجيزة لمراقبة السائقين والتأكد من التزامهم بتعريفة الركوب التي أقرتها كل محافظة بعد رفع أسعار السولار.

وعززت الإدارة العامة للمرور من التواجد المروري في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتواجد المروري الفعال على الطرق السريعة وتكثيف الحملات المرورية.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها لمنع رفع تعريفة الركوب عن الحد المقرر وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة المحددة من جانب كل محافظة.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتعزيز الطرق السريعة بالضباط والأفراد للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتم نشر رجال مباحث المرور على المواقف لمنع استغلال المواطنين أثناء استقلال المركبات المختلفة وضبط المخالفين.

من جانبها، شكلت مديرية أمن الجيزة غرفة عمليات تضم كلًا من الأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة وإدارة المرور ومباحث التموين لمتابعة الحالة الأمنية وشن الحملات على مواقف السرفيس، للتأكد من الالتزام بالتعريفة وضبط المخالفين.

وعقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير. 

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

ووجه المحافظ، رئيس جهاز السرفيس بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كل المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكلف اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس وإدارة المرور لمتابعة المواقف والتزام السائقين بالتعريفات الجديدة. 

كما وجه المحافظ باستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال غرفة العمليات بمحافظة الجيزة والمراكز والمدن والأحياء.

حضر الاجتماع الأستاذ إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد نور، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، مدير إدارة التفتيش والمتابعة الميدانية، ومدير الإدارة العامة للمرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومدير إدارة التموين بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ورئيس غرفة عمليات المحافظة.

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