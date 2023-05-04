أبرزها "رقصوني يابا" و"يا مدلع".. أبرز أعمال الشاعر الراحل أيمن الطويل

رحل منذ قليل عن عالمنا الشاعر الغنائي أيمن الطويل عن عمر ناهز 42 عاما، ولم تعلن أسرة الراحل عن موعد صلاة الجنازة أو مكانها، أو موعد ومكان العزاء.

وقدم الراحل خلال مسيرتة الفنية عشرات الأغنيات مع كبار نجوم الأغنية الشعبية، وكان من أبرزأعماله..

رقصونى يابا - حكيم

يا مدلع - أحمد سعد

فلوس - محمود الليثي

هو فى ايه - محمد رشدي

نفسى يا أمى - سمسم شهاب

وأعلن المطرب حسين زكريا عن وفاة الشاعر أيمن الطويل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "وداعــــاً الشــــاعر الطــــيب أيمـــــن الطــــويـل أيمن الطويل، الله يرحمك يا أيمن ويحسن إليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلي يا طيب، الخبر وجعني ووجع كل الناس ولكن لا نقول إلا مايرضي الله ( إنا لله وإنا إليه راجعون) رجاء الدعاء له بالرحمه والمغفرة".