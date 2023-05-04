الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزها "رقصوني يابا" و"يا مدلع".. أبرز أعمال الشاعر الراحل أيمن الطويل

ايمن الطويل
ايمن الطويل

رحل منذ قليل عن عالمنا الشاعر الغنائي أيمن الطويل عن عمر ناهز 42 عاما، ولم تعلن أسرة الراحل عن موعد صلاة الجنازة أو مكانها، أو موعد ومكان العزاء.

وقدم الراحل خلال مسيرتة الفنية عشرات الأغنيات مع كبار نجوم الأغنية الشعبية، وكان من أبرزأعماله..

 رقصونى يابا - حكيم
يا مدلع - أحمد سعد
فلوس - محمود الليثي
هو فى ايه - محمد رشدي
نفسى يا أمى - سمسم شهاب

وأعلن المطرب حسين زكريا عن وفاة الشاعر أيمن الطويل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "وداعــــاً الشــــاعر الطــــيب أيمـــــن الطــــويـل أيمن الطويل، الله يرحمك يا أيمن ويحسن إليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلي يا طيب، الخبر وجعني ووجع كل الناس ولكن لا نقول إلا مايرضي الله ( إنا لله وإنا إليه راجعون) رجاء الدعاء له بالرحمه والمغفرة".

أيمن الطويل الشاعر الغنائي أيمن الطويل رقصونى يابا - حكيم يا مدلع - احمد سعد فلوس - محمود الليثى

الأكثر قراءة

"ركنة سيارة" تسقط "أباطرة الهيروين" في 6 أكتوبر.. التفاصيل كاملة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 فى حادثين بالمنيا

ردًا على نتفلكس.. طلاب جامعة كفر الشيخ يوثقون التاريخ الفرعوني على الجدران

مدحت العدل: الحوار الوطنى فرصة لوضع مصر على خارطة الفن العالمى

محافظ بورسعيد لمزارعى سهل الطينة: الدولة حريصة على تلبية مطالبكم

بالأسماء.. 4 مصابين إثر حادث بطريق محور الضبعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات