الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع التموينية لأصحاب البطاقات

سلع
سلع

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة اليوم الخميس  لطرح السلع السلع التموينية لأصحاب البطاقات، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة التموينية.

كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى خطوات استباقية لتأمين مخزون ستراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطى استراتيجى من كافة السلع الغذائية.

وتطرح اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية اعتباراً من أول مايو الجاري بـ 195 جنيها، وبذلك تطرح التموين السعر أقل من السوق بواقع 155 جنيه فارق عم اللحوم الحية في محلات الجزارة، كما تطرح الدواجن بسعر 85 جنيها.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بالأسواق الحرة والتي بلغ سعرها 350 جنيه للكيلو في بعض المناطق.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قد أعلن أن الوزارة تمتلك 5 آلاف رأس ماشية سودانية حية حاليا، ومع الظروف الحالية والحرب في الخرطوم يتم بحث الصعوبات التي قد تواجه عمليات التوريد من السودان، حيث سيتم عقد اجتماع مع ممثلي الجانب السوداني.

وأضاف المصيلحي أنه جاري دراسة استيراد اللحوم من تشاد والصومال لتنويع مصادر استيراد اللحوم، ولتعويض أي نقص توريد المنتج من أي مصدر أخر، إلا أن السودان ستظل المصدر الأول لتوريد اللحوم بالنسبة لمصر.

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