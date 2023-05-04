"القوى العاملة" تحذر من رسائل وهمية تخص منح العمالة غير المنتظمة

حذر عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، من الانسياق وراء بعض الصفحات والمواقع الوهمية التي تحاول التواصل مع العمال المصريين والنصب عليهم بكل الأشكال، لذلك فإن الوزارة تنبه وتحذر كل المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات الوهمية أو أي رسالة تصل المواطنين وتوهمهم بأنهم حصلوا على منحة العمالة غير المنتظمة حتى تحصل على أموال منهم.

وقال خضر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال تؤكد ثوابت الدولة المصرية تجاه حماية ورعاية العمال المصريين في الداخل والخارج.

وأضاف أن جميع القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي مهمة مثل دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتفعيل وتعزيز الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر فيها يخص اتفاقيات العمل.

وأكد أن الدولة المصرية تتطلع إلى تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل وتعزيز علاقات العمل بين الأطراف الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وبالتالي فإن جميع القرارات تتجه إلى التأكيد على ثوابت الدولة المصرية باعتبار العامل المصري هو الثروة الحقيقية.