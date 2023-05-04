طلاب "آثار مطروح" في زيارة علمية لمنطقة أم الرخم (صور)

نظمت كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، زيارة علمية لطلاب قسم الآثار المصرية إلى منطقة آثار زاوية أم الرخم غرب مرسى مطروح، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار، وبالتعاون مع منطقة آثار مطروح.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أن الزيارة هدفت إلى رفع كفاءة الطلاب وتنمية قدراتهم العلمية والعملية وتعريفهم بالآثار المصرية، مشيرًا إلى زيارة الطلاب للموقع الأثري متمثلًا في بوابات حصن رمسيس الثاني، ومنطقة سكنات الجنود في عصر الدولة الحديثة، ومعبد رمسيس الثاني في عصر الدولة الحديثة، وجبانة العصر الروماني في شمال زاوية أم الرخم.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد جابر المغربي القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات، إلى أن موقع زاوية أم الرخم يرجع إلى عصر الدولة الحديثة في الحضارة المصرية القديمة، وهو أحد الحصون الإثنى عشر التي أقامها المصري القديم لحماية حدود مصر الغربية، وتم الكشف عن الموقع خلال الحرب العالمية الثانية، وعملت به عدد من البعثات المصرية والأجنبية.

شارك في الزيارة الدكتور محمد جابر المغربي، والدكتور عبد العزيز الدميري مدير عام آثار مطروح، والدكتور عبد الباسط علي أستاذ مساعد الآثار اليونانية، والدكتور هاني شلش مدير إدارة التدريب بوزارة الآثار، وعدد من مفتشي المجلس الأعلى للآثار.

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