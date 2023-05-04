الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "القوى العاملة": تخصيص صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة فكرة عبقرية

جريدة الدستور

كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، خطة الدولة في التوسع لدعم العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مجموعة القرارت التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال كانت مهمة جدًا.

وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "DMC"، أن خطة الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة مستمرة، موضحًا أن فكرة إنشاء صندوق طوارئ خاص بالعمالة غير المنتظمة هي فكرة عبقرية جدًا تتيح امتيازات كثيرة.

وتابع "من ضمن تلك الامتيازات هي أن عامل من العمالة غير  المنتظمة يستطيع التوجه مباشرة وتسجيل نفسه ودفع اشتراك رمزي".

واستكمل "إعانة الـ1000 جنيه هي إعانة استثنائية، وهناك إجراءات معينة سيتم اتخاذها لكي يتم تأسيس هذا الصندوق بشكل عاجل، وبعدها مباشرة سيتم صرف الإعانة".

قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة قابلة للزيادة أو النقصان، متابعًا: "هناك عمالة غير منتظمة تنضم للعمالة المنتظمة، ونتواصل باستمرار مع هيئة التأمينات الاجتماعية لمتابعة ذلك".

وأشار إلى أن  قرارات الرئيس السيسي ليست فقط للعمالة غير المنتظمة بل شملت توجيهات لعدة فئات على رأسهم العمالة غير المنتظمة".

“القوى العاملة” تحذر المواطنين من الانسياق وراء الشائعات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة

وأكد متحدث القوى العاملة إلى أن الرئيس وجه بالاستمرار في سياسة دمج ذوي الهمم في سوق العمل، بالإضافة إلى تفعيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي والقيام بدوره في إعادة مناقشة قانون العمل.

وتابع: "نجدد تنبيهنا وتحذيرنا للمواطنين بعدم الانسياق وراء أي شائعات أو صفحات ورسائل وهمية تصلهم من أي مكان بشأن العمالة غير المنتظمة".

العمالة غير المنتظمة إعانة الـ1000 وزارة القوى العاملة دعم العمالة غير المنتظمة 8 الصبح DMC صندوق طوارئ العمالة غير المنتظمة

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