الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مباحث سوهاج تكشف غموض إصابة عامل بطلق ناري

طلق ناري
طلق ناري

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة إصابة عامل بطلق نارى بالساق اليمنى، حيث تبين أن والده وراء إحداث إصابته وذلك بقصد اتهام عامل أخر بالتعدي عليه بسبب خلافات على ملكية أرض زراعية بدائرة مركز شرطة أخميم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإصابة عامل بطلق نارى بالساق وتم نقله للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

وتبين من خلال تحريات وحدة مباحث مركز شرطة إخميم، بورود إشارة من المستشفى الجامعى تفيد بوصول المدعو أيمن م م م 32 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مصاباً "بطلق نارى بالساق اليمنى".

وبسؤال المصاب قام باتهام المدعو "كريم ا ا ا 22 سنة" حاصل على دبلوم صناعى ويقيم بذات الناحية بالتعدى عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

توصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المصاب وقيامه ووالده المدعو “محمود م م ا 65 سنة” مزارع ويقيم بذات الناحية بافتعال الواقعة، حيث قام الأخير بإحداث إصابة نجله من سلاح نارى كان بحوزته لاتهامه المشكو فـى حقه لذات الخلافات المشار إليها.

جرى ضبط الأخير والسلاح المستخدم " فرد روسى محلى الصنع " بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

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