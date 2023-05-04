1.9 مليار دولار صادرات مصر للدول العربية خلال أول شهرين من 2023

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الصادرات المصرية للدول العربية إلى 1.995 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 1.953 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 42 مليون دولار، لتستحوذ بذلك على 27% من الجملة العمومية للصادرات المصرية إلى دول العالم والتى تبلغ 7.4 مليار دولار.

وقال جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إن المملكة السعودية جاءت فى المرتبة الأولى بين الدول العربية الأعلى استقبالًا للصادرات المصرية والتى ارتفعت إلى 488.5 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 394.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 94 مليون دولار بنسبة 23.8%، يليها الصادرات إلى الإمارات بقيمة 227.013 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 370.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 143.3 مليون دولار.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات المصرية لليبيا إلى حدود 216.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 191.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 24.9 مليون دولار، كذلك ارتفعت الصادرات للجزائر بقيمة 138.8 مليون دولا خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 112.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 25.9 مليون دولار.

وسجلت الصادرات المصرية للمغرب ارتفاعًا إلى حدود 130.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 109.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 21.3 مليون دولار، وسجلت صادراتها للسودان 132.3 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 179.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 47.3 مليون دولار.

كذلك صادرات مصر للأردن إلى حدود 106.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 127.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 21.5 مليون دولار، وسجلت صادراتها للعراق 85.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 91.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 5.9 مليون دولار.

كما أظهر تقرير الإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لقطر إلى حدود 3.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 2.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 962 ألف دولار بنسبة ارتفاع 47.6%.