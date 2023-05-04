7 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي

أُصيب 7 مواطنين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي شهد وقوع حادثة انقلاب سيارة ملاكي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.