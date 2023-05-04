الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

7 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي

انقلاب ملاكي
انقلاب ملاكي

أُصيب 7 مواطنين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي شهد وقوع حادثة انقلاب سيارة ملاكي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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