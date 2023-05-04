الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل مسن بطلق ناري في "حمردوم" بقنا

طلق ناري
طلق ناري

قُتل خمسيني، فجر اليوم الخميس، بطلق ناري، في ظروف غامضة بقرية حمردوم، التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمقتل خمسيني بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية حمردوم في نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع “صابر.ع.م.ه”، بطلقات نارية في الصدر، يبلغ من العمر 50 عامًا، مقيم بقرية حمردوم في نجع حمادي، تقرر نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة تحت تصرف النيابة. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أجهزة الأمنية أخطرت النيابة اجهزة الامن الأجهزة الأمنية الإسعاف

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