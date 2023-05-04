الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء قريطم عن افتتاحية الحوار الوطني: جمهورية جديدة بفكر جديد

النائب علاء حمدي
النائب علاء حمدي قريطم

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أمس الأربعاء كانت مشرفة ومضيئة لكل مصري وطني ، موضحا أن الصورة كانت أكثر من رائعة، والجلسة كانت تاريخية سيذكرها التاريخ.

وأضاف قريطم، خلال تصريحات له اليوم الخميس، أن التواجد الكبير من الأحزاب والقوى السياسية بمختلف التوجهات والأيدولوجيات يؤكد أننا نشهد عصر من الديمقراطية الغير مسبوقة، موضحا أن مشاركة جميع التيارات يؤكد أنه لا يوجد إقصاء لأي معارضة، قائلا: “مصر تفتح ذراعيها لجميع أولادها”.

وأفاد قريطم أن الحوار الوطني جاء في توقيته المناسب في ظل التحديات والظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني بمثابة البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة ، قائلا: نحن الآن أمام جمهورية جديدة بفكر جديد.

وشدد عضو لجنة الصناعة أن الدولة لديها رغبة جادة من خلال الحوار الوطني مشاركة أبناءها في تقديم حلول واقعية  للقضايا والمشكلات التي تواجهنا، مقدما الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على الصورة التي ظهرت عليها الجلسة الافتتاحية، قائلا: "العالم ينظر إلينا نظرة احترام وتقدير".

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