الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

8 سلع تقود الصادرات المصرية للارتفاع إلى 3.4 مليار دولار

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم السلع التي عززت القيمة الإجمالية للصادرات إلى 3.44 مليار دولار خلال شهر فبراير 2023، مقابل 4.42 مليار دولار خلال شهر فبراير 2022، بنسبة انخفاض قدرها 22.2%.

وجاءت الصادرات من فواكه طازجة في المرتبة الأولى بقيمة 206.6 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 204.4 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1%، تليها صادرات من ملابس جاهزة 186.3 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 0.1%.

وارتفعت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة إلى 110 ملايين دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 70.5 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 55.5%، كما ارتفعت قيمة الصادرات من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد 65.2 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 10.3 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 534.6%.

وسجلت قيمة الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب ارتفاعًا إلى حدود 37 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023، مقابل 16.4 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 125.9%، كذلك بلغت قيمة الصادرات من خضر مجمدة أو مبردة 24.7 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 24.2 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%.

وبلغت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة 23.5 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023، مقابل 20 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 17.3%، كما بلغت قيمة الصادرات من بلاط وأدوات صحية خزفية 21.8 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 18.9 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 15.3%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء صادرات أدوية قيمـة الصادرات

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