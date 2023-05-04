أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة شاب في السيدة زينب

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية في أحد شوارع منطقة السيدة زينب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفى، لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية، كما طلبت النيابة العامة تصوير الجثة ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة للتعرف على هوية صاحبها من قبل المترددين على تلك الأقسام من العاملين بها والمواطنين، كما طلبت فحص جميع بلاغات التغيب في القاهرة، وخاصة التي تحمل مواصفات المتوفى للوصول إلى أسرته.

وتلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، كما تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.