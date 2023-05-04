التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز سوهاج (صور)

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم، أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك لسيارات نقل الركاب الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم، بزيادة لا تتخطى 10%، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار لتر السولار بدءًا من الساعة 2 صباح اليوم الخميس بقيمة جنيهًا واحدًا لتصبح 8.25 جنيه للتر.

ووجّه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتكثيف حملات الرقابة من الجهات المعنية من "إدارة المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، والوحدات المحلية"؛ لمراقبة المواقف وخطوط سير السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أي مخالفة أو زيادة لقيمة التعريفة الجديدة المقررة.

وشدد الفقي، على ضرورة الإعلان بصورة واضحة عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع الملصقات على السيارات محدد بها خط السير والتعريفة الجديدة، مناشدًا المواطنين بالتواصل الفوري على الأرقام التي خصصتها المحافظة لتلقي أية شكاوى خاصة بالتعريفة الجديدة، وهي:

- الخط الساخن للمحافظة 114

- واتس آب خدمة المواطنين بالمحافظة رقم 01225487733

- رقم غرفة عمليات المحافظة 4608073/093

- رقم إدارة المواقف بالمحافظة 01123388360

- رقم عمليات مرور سوهاج 01550492222

- الخط الساخن" صوتك مسموع" 15330

- رقم واتس آب مبادرة صوتك مسموع 01150606783

- رقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

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