اعترافات "تاجر عملة" بمصر القديمة: طمعت في تحقيق الثراء السريع

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن الشخص المتهم بالاتجار في العملة بالسوق السوداء في منطقة مصر القديمة، اعترف بارتكابه الواقعة بالمخالفة لأحكام القانون وطمعا في تحقيق الثراء السريع.



وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في العملة بالمخالفة لأحكام القانون.



كانت نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك محل سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ويتخذ من المحل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.