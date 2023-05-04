الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تطالب بسرعة ضبط 3 متهمين بقتل حارس مصحة علاج إدمان في المقطم

محكمة
محكمة

طالبت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بسرعة ضبط 3 متهمين آخرين في واقعة مقتل حارس مصحة علاج للإدمان على يد 4 أشخاص، حاولوا الهرب من المصحة لاستكمال التحقيقات. 

ونجح رجال المباحث فى ضبط أحدهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام في اتهامه بقتل حارس مصحة علاج، بعدما حاول منعه و3 آخرين جارى ضبطهم من الهروب من المصحة بمنطقة المقطم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوصول حارس أمن لمصحة في المقطم مصاب بنزيف في الرأس وكسور في الجمجمة والذي توفي أثناء إسعافه، بالانتقال والفحص تبين أنَّه أثناء منعه لأربعة أشخاص كانوا يعالجون من إدمانهم للمخدرات تعدوا عليه بآلة حادة وعصاه خشبية ادت إلى إصابته بنزيف وكسور في الجمجمة التي أنهت حياته وتم القبض على متهم ويتم البحث عن الآخرين وتم نقله إلى المستشفى وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الأكثر قراءة

عريس طنطا: "عروستي منعت عني حقي الشرعي وتنمرت على لون بشرتي"

حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس للالتزام بالتعريفة الجديدة

أسعار الفراخ البيضاء والحمام والبط اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 للمواد المضافة وغير المضافة للمجموع

بعد اجتماع مع "تيموس".. خطة تسويقية لزيادة حصة مصر من السياحة العلاجية

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع التموينية لأصحاب البطاقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات