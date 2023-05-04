الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسعار تعريفة الركوب الجديدة في الإسماعيلية (صور)

التعريفة
التعريفة

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن تعريفة ركوب السيارات الأجرة “الميكروباص” بين المحافظة والمحافظات المجاورة، وبين المدن وبعضها، وذلك عقب قرار تحريك شعر السولار وزيادته جنيها واحداً.

فيما استقرت اللجنة المشكلة بالمحافظة بقيادة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على أسعار تعريفة الركوب الجديدة وهي الإسماعيلية المرج 30 جنيها، الإسماعيلية العاشر من رمضان 16 جنيها، الإسماعيلية المنصورة 47 جنيها، الإسماعيلية بورسعيد 27 جنيها، الإسماعيلية دمياط 41 جنيها، الإسماعيلية السويس 25 جنيها، الإسماعيلية الزقازيق 25 جنيها، الإسماعيلية بلبيس 25 جنيها، الإسماعيلية طنطا 48 جنيها، الإسماعيلية سعود 23 جنيها، الإسماعيلية فاقوس 23 جنيها، الإسماعيلية العريش 52 جنيها، فايد المرج 30 جنيها، الإسماعيلية فايد 11 جنيها، الفردوس سرابيوم 6 جنيهات، الفردوس أبو سلطان 9 جنيهات، فردوس ابو صوير 6 جنيهات، ابو صوير الزقازيق 20 جنيها، الموقف الجديد ابو صوير 6 جنيهات، القصاصين المرج 26 جنيها، القصاصين الإسماعيلية 9 جنيهات، القصاصين الزقازيق 13 جنيها، القصاصين الصالحية 6 جنيهات، القصاصين ابوصوير 6 جنيهات، التل الكبير المرج 25 جنيها، التل الكبير الزقازيق 11 جنيها، التل الكبير الإسماعيلية 12 جنيها، القنطرة غرب المرج 37 جنيها، القنطرة غرب سعود 21 جنيها، القنطرة غرب فاقوس 21 جنيها، ابوخليفة القنطرة غرب 5 جنيهات، القنطرة غرب العريش 37 جنيها، القنطرة شرق بئر العبد 18 جنيها، الفردوس المستقبل 5 جنيهات.

 

فيما شدد محافظ الإسماعيلية على الجهات التنفيذية والمرور بالتنبيه على السائقين بتعريفة الركوب الجديدة في كافة مواقف محافظة الإسماعيلية، مع كتابة تعريفة الركوب في كل موقف حتى تكون معلنة للجميع من سائقين وركاب، مؤكدا على السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم زيادتها مشيراً أنه فور ورود أي بلاغ عن أسعار غير المقررة لتعريفة الركوب سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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