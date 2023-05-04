الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: كلمة الرئيس السيسى فى الحوار الوطنى خارطة طريق نحو الجمهورية الجديدة

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه

أكدت د. شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أولى جلسات الحوار الوطني، تعكس الرغبة الحقيقية من القيادة السياسية في الوصول إلى نتائج فعالة تحقق أهداف الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن الكلمة تمثل خارطة طريق للوصول للجمهورية الجديدة. 

كما أكدت نبيه في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الحوار الوطني سيبقى الفرصة الأكبر والتاريخية لجميع القوى الوطنية والسياسية للمشاركة بفاعلية فى صناعة المستقبل والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بانعقاد جلسات الحوار الوطنى ومتابعة توصياته، يصبغ أهمية غير مسبوقة بمثل هذا الحوار، باعتباره أهم منصة حوارية تعتمد على الشفافية والمبادئ الوطنية.

وأكدت أن إدارة الحوار الوطني نجحت في خلق حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب، ومن ثم هذه الحالة تسهم بما لا يدع مجالًا للشك في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة وتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار.

وأشارت إلى أن الحوار الوطنى فرصة جيدة للأحزاب السياسية لإعادة بناء علاقتها بالمواطن المصري، وتعزيز وجودها في الشارع، مؤكدة أن الزخم الذي خلقه الحوار الوطنى منذ إعلان الرئيس عن دعوته، غير مسبوق، الأمر الذي يؤكد تعطش الشارع المصرى لهذا النوع من التفاعل الوطني من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

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