مصر تتسلم رئاسة المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبى.. رسميًا

تسلمت مصر رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، رسميًا، بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي.

وعُقد مؤتمر صحفي في القاهرة، اليوم الخميس، تسلمت مصر والاتحاد الأوروبي خلاله رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من المملكة الغربية.

وألقى وزير الخارجية سامح شكري، كلمة في مستهل المؤتمر، أكد خلالها ضرورة تكاتف الجهود وتعزيز المصالح المشتركة في مواجهة الإرهاب.

وأشاد وزير الخارجية بتضحيات وجهود رجال القوات المسلحة والشرطة المصريين في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتي أطلقتها الدولة المصرية لمعالجة مسببات التطرف.