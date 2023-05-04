الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة لصوص بطاريات السيارات في الدرب الأحمر للمحاكمة

بطاريات السيارات
بطاريات السيارات

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالدرب الأحمر، للمحاكمة الجنائية، بعد اعترافهما بارتكابهما (15) واقعة بدائرة القسم وتصرفهما فـى المسروقات لدى عميلهما (مالك محل بطاريات "سىء النية")، تم ضبطه والمسروقات.

وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى ( عميليهما "سيئ النية " لهما معلومات جنائية ) وكذا الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة .

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الدرب الأحمر، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وتمكنت الداخلية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الفك".

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