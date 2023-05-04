إخماد حريق فى كشك حلوانى بنادى بلدية المحلة

تمكنت الحماية المدنية بالمحلة من السيطرة على حريق اندلع في كشك تابع لمحل حلواني شهير داخل نادي بلدية المحلة، فجر اليوم، دون وقوع إصابات، وأتت النيران عليه بالكامل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل نادي بلدية المحلة، فجر اليوم.

وانتقلت الحماية المدنية وقوة أمنية لمكان البلاغ، وتم إخماد النيران، والسيطرة عليها، وتبيّن اندلاعها في كشك حلواني شهير تابع لأحد المحلات والمستأجر داخل النادي، وتم انتداب الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته.