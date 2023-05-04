أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 4 مايو 2023 في البورصة الرئيسية والشركات

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارا في الأسعار اليوم الخميس 4 مايو 2023، حيث تنعكس أسعار الكتاكيت على أسعار الدواجن في الأسواق، ويقدم "الدستور" نشرة بأسعار الكتاكيت خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس في بورصة الكناني.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في البورصة

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 13.75 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة القاهرة 11.25 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة المنصورة للدواجن 9.4 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة الكناني جروب 11 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة سمان أبيض بيور 5.5 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة كتكوت سمان ( الأبيض ) 4 جنيهات.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة كتكوت سمان ( الأسمر ) 4 جنيهات.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة كتكوت بلدي 6.25 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة كتكوت ساسو 8 جنيهات.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة كتكوت أبيض 9.5 جنيها.

سعر الكتكوت اليوم الخميس في الشركات

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 11.5 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في شركة شيكسي للإنتاج الداجني 9 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في شركة طيبة لجدود للدواجن 13 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة مجموعة القصبي للاستثمار 11.50 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في شركة أمات للدواجن 12.5 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة كايرو ثري اية للدواجن 14 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة الصلاح 12 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة مجموعة الوادي 12.25 جنيها.

بلغ متوسط أسعار الكتكوت اليوم الخميس في شركة طنبول للاستثمار الداجني 13 جنيها.