الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن اثنين من الشهداء الثلاثة تشوهت ملامحهما بالكامل، جراء كثافة إطلاق النار عليهما.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وحاصرت منزلا، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط البلدة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال استهدفت المنزل المحاصر بوابل من الرصاص الحي، كما أطلقت باتجاهه عددا من صواريخ "الإنيرجا"، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة المحاصرة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن 4 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط البلدة القديمة من نابلس، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

الاحتلال وزارة الصحة الفلسطينية مدينة نابلس رصاص اطلاق النار

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