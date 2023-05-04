الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الروسى يصد هجوم مسيرات استهدفت مناطق سكنية جنوب أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن المتحدث باسم مجموعة "دنيبر" الروسية، أليكسي روليف، أن الجيش الروسي تمكن من صد هجوم مسيرات أوكرانية، استهدفت مناطق سكنية في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وأكد روليف، أنه دمرت نيران مدفعية مجموعة "دنيبر"، قوات الاحتياط الأوكرانية في محور خيرسون جنوب أوكرانيا، وقذائف الهاون، والرادارات الأمريكية المضادة للبطاريات، التي كانت بحوزتهم. 

وأوضح روليف، أن وحدة الدفاع الجوي التابعة لمجموعة دنيبر تصدت لهجوم مسيرات جديد، شنه القوميون الأوكرانيون على مناطق سكنية في قرى مقاطعة خيرسون، ما نتج عنه تدمير مجموعة من المسيرات الهجومية الأوكرانية في قرى أوبريفكا، نوفايا ماياشكا، وبودستيبني، وساغي، بحسب ما ذكرت لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشار إلى تدمير الجيش الروسي للمدرعات الأوكرانية في قرية بورغونكا ومدينة لفوف، ومنع تبديل المناوبة الأوكرانية في خطوط التماس.

الجيش الروسي مسيرات أوكرانية أوكرانيا قاطعة خيرسون قوات الاحتياط الأوكرانية الدفاع الجوي

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